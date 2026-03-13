Евролига. "Апоэль" победил "Барселону"
время публикации: 13 марта 2026 г., 23:32 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 23:32
В матче тридцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" победил "Барселону" 80:75.
Каталонцы выиграли первую четверть 26:19.
"Красные" "сделали игру" во второй четверти. Первую половину матча они выиграли 46:40.
После 30 минут 66:61.
Отличный матч провели лидеры "Апоэля" Даниэль Отуру (22 + 4 подбора) и Элайджа Брайант (21 + 6 подборов + 4 передачи).
