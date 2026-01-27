Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 27 января, температура понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди, преимущественно на севере, которые усилятся вечером.

В Иерусалиме – 8-16 градусов, в Тель-Авиве – 12-20, в Хайфе – 13-19, в Эйлате – 15-25, в Беэр-Шеве – 7-20, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-19, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-19, на Голанских высотах – 9-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 60-220 см. Во второй половине дня купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В среду-четверг – похолодание, дожди. В пятницу-воскресенье – тепло, малооблачно. В понедельник – переменная облачность, слабые дожди.