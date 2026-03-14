последняя новость: 02:26
14 марта 2026
|
14 марта 2026
|
последняя новость: 02:26
14 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Пресса

WSJ: в Саудовской Аравии ударами из Ирана повреждены пять американских самолетов-заправщиков

время публикации: 14 марта 2026 г., 01:25 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 01:32
WSJ: в Саудовской Аравии ударами из Ирана повреждены пять американских самолетов-заправщиков
Пять самолетов-заправщиков ВВС США были поражены и получили повреждения на земле в результате иранского ракетного удара по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников. По их словам, самолеты повреждены, но не уничтожены и сейчас ремонтируются. Погибших в результате этого удара не было.

Авторы публикации Лара Зелигман и Шелби Холлидей отмечают, что с учетом этого эпизода общее число поврежденных или уничтоженных американских самолетов-заправщиков достигло как минимум семи.

WSJ напоминает, что после столкновения двух самолетов KC-135 в небе над Ираком один из них разбился, погибли все шесть находившихся на борту военнослужащих.

Пресса
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 марта 2026

14-й день войны "Рычание льва": атаки из Ирана и Ливана, США потеряли самолет
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 марта 2026

CENTCOM подтвердил потерю самолета-заправщика KC-135 в Ираке