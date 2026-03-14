WSJ: в Саудовской Аравии ударами из Ирана повреждены пять американских самолетов-заправщиков

Пять самолетов-заправщиков ВВС США были поражены и получили повреждения на земле в результате иранского ракетного удара по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников. По их словам, самолеты повреждены, но не уничтожены и сейчас ремонтируются. Погибших в результате этого удара не было.

Авторы публикации Лара Зелигман и Шелби Холлидей отмечают, что с учетом этого эпизода общее число поврежденных или уничтоженных американских самолетов-заправщиков достигло как минимум семи.

WSJ напоминает, что после столкновения двух самолетов KC-135 в небе над Ираком один из них разбился, погибли все шесть находившихся на борту военнослужащих.