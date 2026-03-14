"Аль-Маядин": израильские ВВС снова атакуют цели на юге Бейрута, убитые на юге Ливана
время публикации: 14 марта 2026 г., 00:19 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 00:33
Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что после полуночи израильские ВВС снова атаковали цели на юге Бейрута.
Сообщается также о не менее пяти убитых в результате израильского авиаудара в районе Набатии, на юге Ливана.
Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщает о бое в районе Айтаруна, на юге Ливана.
Информация уточняется.