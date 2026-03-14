14 марта 2026
последняя новость: 02:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
14 марта 2026
14 марта 2026
последняя новость: 02:26
14 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Мир

Трамп заявил об уничтожении всех военных целей на острове Харк и пригрозил Ирану новыми ударами

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 14 марта 2026 г., 01:11 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 01:18
Остров Харк, Иран
Wikipedia.org. Фото: Unknown author

Президент США Дональд Трамп заявил, что Центральное командование США по его приказу нанесло один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на иранском острове Харк, который он назвал "жемчужиной" Ирана.

По словам Трампа, американские военные сознательно не стали уничтожать нефтяную инфраструктуру острова. Он пояснил, что принял такое решение "из соображений приличия". При этом президент США предупредил, что немедленно пересмотрит это решение, если Иран или кто-либо еще попытается помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив.

Трамп также заявил, что Иран не способен защитить ни один объект, который США захотят атаковать, и повторил, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие и не сможет угрожать Соединенным Штатам, Ближнему Востоку и миру. Он призвал иранских военных и всех, кто связан с "террористическим режимом", сложить оружие, чтобы "спасти то, что осталось от их страны".

На острове Харк расположен крупнейший (более 90% экспорта иранской нефти и нефтепродуктов) нефтяной терминал Ирана.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 марта 2026

Трамп заявил, что Путин, возможно, "немного" помогает Ирану
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 марта 2026

Лариджани - Трампу: "Начать войну легко, но закончить ее несколькими твитами невозможно"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 марта 2026

Трамп о "победе" над Ираном: "Все было кончено в первый час"