24-летний житель Тель-Авива обвиняется в покушение на убийство собственной матери

Завершено полицейское расследование нападения с ножом на 58-летнюю жительницу Тель-Авива в ее квартире в центре города. Прокуратура планирует подать обвинительное заключение в ближайшие дни: в покушении на убийство матери обвиняется ее 24-летний сын.

Преступление было совершено 17 июля: в полицию сообщили о женщине, получившей ножевые ранения у себя дома. Сотрудникам полиции пришлось прорываться в квартиру, где забаррикадировался подозреваемый. Сын женщины был нейтрализован и арестован, обошлось без дополнительных жертв.

Пострадавшая была доставлена в больницу с легкими ранениями. Суд несколько раз продлевал срок содержания подозреваемого под стражей, и в конце минувшей недели было подано предварительное обвинение и ходатайство об аресте подозреваемого до завершения разбирательства.