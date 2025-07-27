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Израиль

24-летний житель Тель-Авива обвиняется в покушение на убийство собственной матери

время публикации: 27 июля 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 14:49
24-летний житель Тель-Авива обвиняется в покушение на убийство собственной матери
Пресс-служба полиции Израиля

Завершено полицейское расследование нападения с ножом на 58-летнюю жительницу Тель-Авива в ее квартире в центре города. Прокуратура планирует подать обвинительное заключение в ближайшие дни: в покушении на убийство матери обвиняется ее 24-летний сын.

Преступление было совершено 17 июля: в полицию сообщили о женщине, получившей ножевые ранения у себя дома. Сотрудникам полиции пришлось прорываться в квартиру, где забаррикадировался подозреваемый. Сын женщины был нейтрализован и арестован, обошлось без дополнительных жертв.

Пострадавшая была доставлена в больницу с легкими ранениями. Суд несколько раз продлевал срок содержания подозреваемого под стражей, и в конце минувшей недели было подано предварительное обвинение и ходатайство об аресте подозреваемого до завершения разбирательства.

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