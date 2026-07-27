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Израиль

Два ДТП с участием грузовиков, несколько пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 27 июля 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 14:14
Два ДТП с участием грузовиков, несколько пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Днем 27 июля на шоссе 66 недалеко от перекрестка Мегидо грузовик сбил мужчину примерно 30 лет. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Позже на шоссе 1, недалеко от автозаправки и развязки Шаар А-Гай перевернулся грузовик, пострадали несколько легковых автомобилей. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о двух пострадавших, состояние 17-летней девушки от средней тяжести до тяжелого. Пострадавшие направлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

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