Два ДТП с участием грузовиков, несколько пострадавших в тяжелом состоянии

Днем 27 июля на шоссе 66 недалеко от перекрестка Мегидо грузовик сбил мужчину примерно 30 лет. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Позже на шоссе 1, недалеко от автозаправки и развязки Шаар А-Гай перевернулся грузовик, пострадали несколько легковых автомобилей. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о двух пострадавших, состояние 17-летней девушки от средней тяжести до тяжелого. Пострадавшие направлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".