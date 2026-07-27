Двое израильтян пересекли границу с Сирией в районе Хермона

Двое граждан Израиля в понедельник, 27 июля, прибыли в район горы Хермон и самовольно пересекли границу, оказавшись на территории Сирии.

Подразделение ЦАХАЛа, направленное к месту происшествия, обнаружило израильтян, вернуло их на территорию страны и задержало. Они переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

В ЦАХАЛе резко осудили произошедшее, назвав его очередным вмешательством в оперативную деятельность армии и угрозой безопасности военнослужащих, действующих в этом районе. Военные призвали правоохранительные органы привлечь нарушителей к ответственности, отметив, что некоторые граждане совершают подобные действия неоднократно.