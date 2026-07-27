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Израиль

Двое израильтян пересекли границу с Сирией в районе Хермона

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
Голаны
время публикации: 27 июля 2026 г., 14:55 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 14:57
Двое израильтян пересекли границу с Сирией в районе Хермона
Michael Giladi/Flash90

Двое граждан Израиля в понедельник, 27 июля, прибыли в район горы Хермон и самовольно пересекли границу, оказавшись на территории Сирии.

Подразделение ЦАХАЛа, направленное к месту происшествия, обнаружило израильтян, вернуло их на территорию страны и задержало. Они переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

В ЦАХАЛе резко осудили произошедшее, назвав его очередным вмешательством в оперативную деятельность армии и угрозой безопасности военнослужащих, действующих в этом районе. Военные призвали правоохранительные органы привлечь нарушителей к ответственности, отметив, что некоторые граждане совершают подобные действия неоднократно.

Израиль
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