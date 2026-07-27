Полиция просит помощи в розыске матери, подозреваемой в похищении двух ее детей

Полиция Израиля обратилась к населению с просьбой помочь установить местонахождение 20-летней жительницы Иерусалима Алии Джой Хиршберг и двух ее детей – трехлетней Талы Райзель и годовалого Натана Яакова Вероны.

Расследование ведут сотрудники участка "Лев а-Бира" Иерусалимского округа. Оно было начато после поступления заявления о похищении матерью детей. По данным полиции, женщина с детьми въехала в Израиль в августе 2025 года, после чего их следы затерялись. Следователи предполагают, что они могут находиться в районе Иерусалима.

Всех, кто располагает информацией об их местонахождении, просят обратиться в полицию по телефону 100 или связаться со следственной группой по номеру 02-5391550.