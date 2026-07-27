ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован глава службы внутренней безопасности ХАМАСа
время публикации: 27 июля 2026 г., 16:39 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 16:40
ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован глава службы внутренней безопасности ХАМАСа
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ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили о ликвидации Уаэля Мусы Халада Ладауи, возглавлявшего службу внутренней безопасности ХАМАС в лагерях беженцев в центральной части сектора Газа.
Боевик был ликвидирован в районе Дир аль-Балаха.
В сообщении ЦАХАЛа и ШАБАКа отмечается, что служба внутренней безопасности является одним из ключевых подразделений ХАМАСа, она занимается сбором разведывательной информации, на основании которой производится подготовка и реализация террористических атак против Израиля.