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Израиль

ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован глава службы внутренней безопасности ХАМАСа

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 27 июля 2026 г., 16:39 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 16:40
ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован глава службы внутренней безопасности ХАМАСа
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ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован глава службы внутренней безопасности ХАМАСа
Abed Rahim Khatib/Flash90

ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили о ликвидации Уаэля Мусы Халада Ладауи, возглавлявшего службу внутренней безопасности ХАМАС в лагерях беженцев в центральной части сектора Газа.

Боевик был ликвидирован в районе Дир аль-Балаха.

В сообщении ЦАХАЛа и ШАБАКа отмечается, что служба внутренней безопасности является одним из ключевых подразделений ХАМАСа, она занимается сбором разведывательной информации, на основании которой производится подготовка и реализация террористических атак против Израиля.

Израиль
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