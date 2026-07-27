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Израиль

На заводе в Зарзире тяжело травмирован рабочий

Мада
время публикации: 27 июля 2026 г., 16:29 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 16:29
На заводе в Зарзире тяжело травмирован рабочий
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На заводе в Зарзире тяжело травмирован рабочий
Yossi Aloni/Flash90

28-летний рабочий получил тяжелую травму головы в результате несчастного случая на заводе в Зарзире. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Мужчина находится без сознания, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Израиль
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