На заводе в Зарзире тяжело травмирован рабочий

28-летний рабочий получил тяжелую травму головы в результате несчастного случая на заводе в Зарзире. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Мужчина находится без сознания, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается медиками как тяжелое.