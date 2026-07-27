Задержан хозяин собаки, напавшей на прохожих в Тель-Авиве

Полиция разыскала одну из собак и задержала ее хозяина в рамках расследования инцидента, произошедшего на юге Тель-Авива около десяти дней назад.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что собака была обнаружена во время обыска в доме подозреваемого в Ришон-ле-Ционе. Обыск проводился при участии муниципальных служб и ветеринара. Собаку поместили в карантин.

52-летнего хозяина собаки доставили в отделение полиции для допроса, по итогам которого будет принято решение, обращаться ли в суд с просьбой продлить срок содержания мужчины под стражей.

Расследование инцидента, произошедшего 16 июля в Тель-Авиве, продолжается. В результате нападения собак двое детей получили легкие травмы.