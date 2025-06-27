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Израиль

Возле кибуца Сде-Нехемия загорелся автобус: 55 девочек успели спастись, выпрыгнув из окон

Пожары
время публикации: 27 июня 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 14:24
Возле кибуца Сде-Нехемия загорелся автобус: 55 девочек успели спастись, выпрыгнув из окон
Пресс-служба пожарной охраны

Это могло закончиться трагедией: 55 девочек, ехавших на субботний отдых на север Израиля, в последние минуты сумели спастись из загоревшегося вследствие технических неполадок автобуса.

Инцидент произошел возле кибуца Сде-Нехемия на севере страны. Автобус загорелся на сельскохозяйственной территории. Находившиеся в нем пассажирки, не растерявшись, выбили окна, открыли двери и покинули автобус.

Тушением автобуса занимались три пожарные бригады станции Галиль-Голан, пытаясь также предотвратить распространение огня на соседние поля. Автобус выгорел полностью, но девочки вышли из этого происшествия невредимыми.

Израиль
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