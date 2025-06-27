Возле кибуца Сде-Нехемия загорелся автобус: 55 девочек успели спастись, выпрыгнув из окон

Это могло закончиться трагедией: 55 девочек, ехавших на субботний отдых на север Израиля, в последние минуты сумели спастись из загоревшегося вследствие технических неполадок автобуса.

Инцидент произошел возле кибуца Сде-Нехемия на севере страны. Автобус загорелся на сельскохозяйственной территории. Находившиеся в нем пассажирки, не растерявшись, выбили окна, открыли двери и покинули автобус.

Тушением автобуса занимались три пожарные бригады станции Галиль-Голан, пытаясь также предотвратить распространение огня на соседние поля. Автобус выгорел полностью, но девочки вышли из этого происшествия невредимыми.