Возле кибуца Сде-Нехемия загорелся автобус: 55 девочек успели спастись, выпрыгнув из окон
время публикации: 27 июня 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 14:24
Это могло закончиться трагедией: 55 девочек, ехавших на субботний отдых на север Израиля, в последние минуты сумели спастись из загоревшегося вследствие технических неполадок автобуса.
Инцидент произошел возле кибуца Сде-Нехемия на севере страны. Автобус загорелся на сельскохозяйственной территории. Находившиеся в нем пассажирки, не растерявшись, выбили окна, открыли двери и покинули автобус.
Тушением автобуса занимались три пожарные бригады станции Галиль-Голан, пытаясь также предотвратить распространение огня на соседние поля. Автобус выгорел полностью, но девочки вышли из этого происшествия невредимыми.
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