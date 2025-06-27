Автомобиль столкнулся с автобусом возле Хевель-Модиин: погиб один человек
время публикации: 27 июня 2025 г., 14:52 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 14:55
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе 444 возле промзоны Хевель-Модиин, где автомобиль столкнулся с автобусом.
К прибытию медиков водитель легковой машины уже не подавал признаков жизни, он получил множественные крайне тяжелые травмы.
Медики оказали помощь водителю автобуса, который был ранен легко. Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2025