Автомобиль столкнулся с автобусом возле Хевель-Модиин: погиб один человек

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе 444 возле промзоны Хевель-Модиин, где автомобиль столкнулся с автобусом.

К прибытию медиков водитель легковой машины уже не подавал признаков жизни, он получил множественные крайне тяжелые травмы.

Медики оказали помощь водителю автобуса, который был ранен легко. Полиция расследует обстоятельства происшествия.