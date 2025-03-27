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Израиль

12-й канал ИТВ: Нетаниягу собирает совещание, посвященное расширению операции в Газе

Война с ХАМАСом
Газа
Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 27 марта 2025 г., 19:51 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 19:51
12-й канал ИТВ: Нетаниягу собирает совещание, посвященное расширению операции в Газе
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В ближайшие часы состоится совещание с участием премьер-министра Нетаниягу, на котором будет обсуждаться расширение военной операции в секторе Газы. Об этом сообщил корреспондент 12-го телеканала Ярон Авраам.

Это сообщение поступило вскоре после того, как агентство Reuters со ссылкой на источники в Египте передало, что в Каире были получены "положительные сигналы" от Израиля относительно нового предложение по сделке с ХАМАСом. Обсуждаемое предложение включает освобождение каждую неделю по пять заложников в обмен на прекращение боевых действий в секторе Газы и увеличение гуманитарной помощи. По словам египетских источников, переговоры проходят в Катаре.

В канцелярии премьер-министра не комментируют эти сообщения о прогрессе на переговорах, но отмечают, что израильской делегации нет в Дохе и она не участвует в переговорах.

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