12-й канал ИТВ: Нетаниягу собирает совещание, посвященное расширению операции в Газе

В ближайшие часы состоится совещание с участием премьер-министра Нетаниягу, на котором будет обсуждаться расширение военной операции в секторе Газы. Об этом сообщил корреспондент 12-го телеканала Ярон Авраам.

Это сообщение поступило вскоре после того, как агентство Reuters со ссылкой на источники в Египте передало, что в Каире были получены "положительные сигналы" от Израиля относительно нового предложение по сделке с ХАМАСом. Обсуждаемое предложение включает освобождение каждую неделю по пять заложников в обмен на прекращение боевых действий в секторе Газы и увеличение гуманитарной помощи. По словам египетских источников, переговоры проходят в Катаре.

В канцелярии премьер-министра не комментируют эти сообщения о прогрессе на переговорах, но отмечают, что израильской делегации нет в Дохе и она не участвует в переговорах.