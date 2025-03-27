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Израиль

Профсоюз врачей угрожает забастовкой, если правительство "не подчинится БАГАЦу"

Профсоюзы
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 27 марта 2025 г., 21:06 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 21:13
Профсоюз врачей угрожает забастовкой, если правительство "не подчинится БАГАЦу"
Miriam Alster/Flash90

На фоне продолжающихся попыток правительства добиться увольнения главы ШАБАКа Ронена Бара и юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары, внести изменения в состав комиссии по назначению судей и провести другие шаги в направлении снижения зависимости от судебной системы, все больше организаций и ассоциаций угрожают забастовкой, если правительство не выполнит вердикты БАГАЦа.

В четверг, 27 марта, к ним присоединился профсоюз врачей. В опубликованном заявлении организации подчеркивается, что профсоюз врачей бескомпромиссно привержен функциональной системе здравоохранения, которая должна опираться на демократический режим и сильную, независимую судебную систему.

"Профсоюз врачей не будет стоять в стороне в случае неподчинения вердиктам БАГАЦа, и предпримет организационные меры по своему усмотрению", – указано в заявлении организации.

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