Отчет о боях в районе кибуца Мефальсим: 12 похищенных заложников удалось отбить

ЦАХАЛ опубликовал отчет о результатах расследования боев в кибуце Мефальсим, возле мемориала "Черная стрела" ("Хец Шахор") и на перекрестке Шаар а-Негев, произошедших в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Результаты расследования были представлены членам общины кибуца Мефальсим и семьям погибших. Итоги расследования подвел бывший командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Следственная группа установила, что ЦАХАЛ не выполнил свою задачу по защите кибуца Мефальсим о прилегающего к нему района. Действия бойцов ЯМАМ (спецподразделение пограничной полиции) и ШАБАКа на перекрестке Шаар а-Негев и у въезда в кибуц спасли множество жизней и предотвратили масштабное похищение людей и угон их на территорию сектора Газы. Особой похвалы также заслуживают действия сил ЦАХАЛа, наземных и воздушных, координатора безопасности кибуца, его жителей и отряда быстрого реагирования.

Отражая нападение террористов на кибуц Мефальсим и его окрестности, включая мемориальный комплекс "Черная стрела", перекресток Шаар а-Негев и соединяющее их шоссе 232 действовавшие в районе бойцы служб безопасности проявили огромное мужество и рисковали своей жизнью. В боях с террористами погибли 13 сотрудников служб безопасности: шесть бойцов ЦАХАЛа, боец Общей службы безопасности ШАБАК и шесть бойцов подразделения ЯМАМ. Многие военнослужащие, сотрудники служб безопасности и гражданские лица получили ранения.

Во время боя было похищено тело погибшего военнослужащего ЦАХАЛа. Он был возвращен из сектора Газы для погребения в Израиле в декабре 2023 года.

В беспрецедентно жестокой террористической атаке вдоль шоссе 232 и в мобильных бомбоубежищах ("мигуниот"), расположенных вдоль него, были убиты 77 гражданских лиц. Подробности этих событий будут изложены в рамках специального расследования, которое будет опубликовано в дальнейшем, оно будет сосредоточено на действиях служб безопасности и атаке противника на дорогах и в дорожных бомбоубежищах Западного Негева.

Расследованием было установлено, что в район кибуца Мефальсим и его окрестностей прорвались более 200 террористов, нападение шло тремя основными волнами. Террористы совершали резню, похищения, убийства, грабежи и другие жестокие преступления. В первой волне на территорию Израиля проникли около 100 террористов, во второй волне – около 50 террористов, в третьей волне проникли около 150 террористов. Из них около 30 террористов проникли в кибуц Мефальсим.

Расследование проводилось под руководством полковника Арика Мояля специальной следственной группой. Оно продолжалось около года и включало в себя беседы и интервьюирование сражавшихся в районе Мефальсим военнослужащих и бойцов служб безопасности, изучение оперативных дневников, сбор и изучение видеозаписей камер наружного наблюдения, документации с наблюдательных постов, записей и расшифровки записей переговоров, видеофрагментов и фотографий с камер, которые на своих телах носили террористы, а также других разведывательных материалов.

Целью расследования было составление по возможности точной картины происходившего с 7 по 10 октября 2023 года в районе Мефальсим. Учитывая сложные и комплексные обстоятельства, в расследовании могут быть неточности, и вероятно обнаружение дополнительных деталей в будущем.

Речь идет о внутреннем оперативном военном расследовании, которое было сосредоточено на развитии событий, управлении и ведении боем и действиях военнослужащих и сотрудников служб безопасности. Бои в кибуце Мефальсим, у мемориала "Черная стрела" и на перекрестке Шаар а-Негев были одними из десятков очагов боев внезапной атаки 7 октября. Проникновение тысяч террористов через десятки мест прорыва в десятки очагов боев одновременно стало основным фактором, затруднившим для сил безопасности быстрое прибытие к очагам сражений.

Накануне внезапного нападения в районе действовал 13-й батальон бригады "Голани". Военнослужащие перешли на уровень "готовности с рассветом" и были размещены в районе мемориального комплекса "Черная стрела" в соответствии с действовавшими на тот момент приказами и оценкой ситуации, известной к утру 7 октября.

В 06:29 террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газы по населенным пунктам Западного Негева, включая кибуц Мефальсим и военные позиции в районе. Террористы проникли на территорию Государства Израиль на парапланах, автомобилях, мотоциклах и пешком в течение нескольких минут. Весь сектор и находившиеся в нем военнослужащие секторальнрого батальона оказались под хорошо организованной атакой, в которой батальон находился в значительном численном меньшинстве.

Следственная группа разделила сектор на три основных района расследования – перекресток Шаар а-Негев, кибуц Мефальсим, поворот на Мефальсим и район мемориала "Хец Шахор". Для каждого из районов была сформирована хронология событий, на карту были нанесены основные события и бои, которые велись с начала террористической атаки ХАМАСа утром 7 октября и до достижения оперативного контроля над районом и его окончательной зачистки от террористов 10 октября. В каждом районе боев описывается расположение сил на каждом этапе боя, действия военнослужащих и дополнительные ключевые моменты.

Хронология и места событий, установленные и проанализированные следственной группой:

Первый очаг боев – сражение на перекрестке Шаар а-Негев (с 06:30 до 11:00)

Примерно в 06:30 около 30 боевиков спецназа ХАМАСа "Нухба" начали рейд в направлении кибуца Мефальсим. Одновременно с этим около 50 террористов атаковали район перекрестка Шаар а-Негев и мемориала "Черная стрела". Около 07:30 дополнительные силы в составе примерно 80 террористов напали на район кибуца Мефальсим и мемориала "Черная стрела", при этом часть из них расположилась в засадах в районе поворота на кибуц.

Около 07:07 террористы достигли перекрестка Шаар а-Негев и начали занимать позиции в районе подвесного моста. Через несколько минут они начали обстреливать автомобили, проезжавшие через перекресток Шаар а-Негев, в результате чего погибли и были ранены некоторые из находившихся в машинах людей.

Примерно в 08:00 террористы открыли огонь по бойцам ЯМАМ, проезжавшим через перекресток Шаар а-Негев в двух джипах "Саванна", ранив одного из бойцов. Сотрудники подразделений ЯМАМ продолжили движение к автозаправочной станции у въезда в кибуц Гевим, чтобы обеспечить эвакуацию раненого.

В 08:09 БПЛА, направленный оператором в дивизии "Газа", нанес удар по террористам в районе перекрестка.

В 08:17 значительное количество бойцов ЯМАМ под командованием заместителя командира роты подъехали к перекрестку Шаар а-Негев с севера и с юга и вступили в бой с несколькими террористами, находившимися возле перекрестка, пока не установили контроль над районом.

На перекрестке Шаар а-Негев погибли шесть бойцов ЯМАМ:

капитан Авраам Хенкин, 39 лет, из Маале-Адумим

старший сержант Бар Сиван, 33 года

старший сержант Дрор Альтон, 29 лет, из Цурит

капитан Мошеэль Шломо, 33 года, из Рамле

старшина Авшалом Яир Перец, 27 лет, из Нетивота

старший сержант Иорай Элиягу Коэн

В 08:30 к перекрестку прибыли военнослужащие подразделения "Цабар".

Около 08:46 бой на перекрестке завершился, и этот район был передан под ответственность подразделения "Цабар". На данном этапе военнослужащие при помощи дополнительных сил эвакуировали раненых.

В бою у перекрестка Шаар а-Негев погиб прапорщик Зив Дадо (36 лет, из Реховота, 51-й батальон бригады "Голани", убит по дороге на базу Кисуфим). Его тело было похищено террористами в Газу и возвращено 12.12.2023.

Второй очаг боев – бой в кибуце Мефальсим (с 06:29 7.10 до 02:00 8.10)

В 06:29 начался массированный ракетный обстрел, сработала система оповещения "Цева Адом", и террористы прорвали разделительное заграждение и направились в сторону кибуца Мефальсим.

В 06:40 координатор безопасности ("раказ битахон цваи", "равшац") кибуца Мефальсим вышел из дома и начал помогать эвакуировать жителей кибуца, отдыхавших в кемпинге в оливковой роще. Примерно в 06:52 к въезду в кибуц прибыли два военных внедорожника "Давид", развернулись и продолжили ехать в направлении Сдерота. Завершив эвакуацию людей из кемпинга, координатор безопасности кибуца поехал обратно домой, и примерно в 06:56 он заметил подозрительный силуэт – который выстрелил в его сторону. "Равшац" сообщил о стрельбе в WhatsApp-группе отряда быстрого реагирования ("китат коненут") кибуца и поднял бойцов отряда по тревоге.

В 07:10 начался пять бойцов отряда быстрого реагирования начали бой у ворот кибуца, предотвращая прорыв террористов в населенный пункт.

Около 07:15 террористы попытались проникнуть на территорию кибуца через отверстие генератора. двое военнослужащих, находившихся в кибуце в отпуске, были ранены в боестолкновении с террористами.

В 08:00 примерно 30 террористов прорвались в кибуц через главные ворота. Террористы вошли в комплекс общежитий иностранных рабочих и захватили в заложники 12 гастарбайтеров, проехав на тракторе до бомбоубежища ("мигунит") у входа в кибуц.

Примерно в 09:25 была попытка проникновения в кибуц с юго-западного направления по сельскохозяйственной тропе. Примерно 12 террористов двигались к забору. Бойцы "китат коненут", защищавшие южную часть кибуца, открыли по ним огонь, уничтожив и ранив нескольких. Таким образом они предотвратили проникновение террористов с этого направления.

В 09:30 в кибуц прибыли бойцы ЯМАМ и ШАБАКа, они направились к террористам, находившимся у входа в кибуц и в ходе боев уничтожили нескольких и заставили остальных отступить. Благодаря этим действиям бойцам удалось спасти всех 12 иностранных рабочих, которых террористы похитили, но не успели увезти в сектор Газы.

В этом бою погиб сотрудник ШАБАКа Йосеф Тахар (39 лет, из Бицарона).

Благодаря этой операции проникновение террористов в кибуц Мефальсим удалось отбить.

Примерно в 10:00 бойцы ЯМАМ начали прочесывание территории возле забора кибуца, поблизости от шоссе 232. Во время прочесывания местности они зачистили район от террористов, а также обнаружили и эвакуировали бежавших с фестиваля Nova гражданских, прятавшихся в окрестностях Мефальсим.

В 10:20 к координатору безопасности кибуца присоединился заместитель командира роты ЯМАМ, они провели совместную оценку ситуации и установили, что террористов удалось отбить, и кибуц находится под контролем израильских сил.

Через 10 минут бойцы ЯМАМ покинули кибуц Мефальсим и отправились в сторону Реим, поскольку заместитель командира роты получил соответствующий приказ из-за сложной ситуации в районе Реим.

С послеобеденных часов и до вечера началась самостоятельная эвакуация жителей кибуца.

В 20:00 ответственность за кибуц взял на себя командир 551-й бригады. Вместе с подчиненными ему бойцами из 7008-го батальона, "Шайетет-13", 101-го батальона, учебной базы "Кфир" и отряда операторов БПЛА 636-го подразделения начали прочесывание территории кибуца.

Около 20:30 военнослужащие "Шайетет-13" по ошибке открыли огонь по гражданскому автомобилю, ехавшему в их сторону в кибуце. В результате гражданские получили легкие ранения, после оказания медицинской помощи они были эвакуированы.

Военнослужащие прочесывали территорию кибуца вплоть до 02:00 8 октября.

Третий очаг боев – бой у поворота на Мефальсим и в районе мемориала "Хец Шахор" (с 06:29 до 16:00)

В 06:29 начался массированный ракетный обстрел с одновременным проникновением террористов через разделительное заграждение. В связи с проникновением террористов объединенная боевая группа "Низмит" (по всей видимости, речь идет о военном пункте на Гиват-Низмит, – прим. ред.) заняла командный пункт для наблюдения.

Около 06:42 группа обнаружила примерно 10 пикапов и 5 мотоциклов с хорошо вооруженными террористами, которые пересекли разделительное заграждение и вторглись на территорию Израиля. По террористам открыли огонь с танка и бронетранспортера группы "Низмит", но без особого успеха.

Через несколько минут экипажи танка и бронетранспортера получили приказ от командующего сектором прибыть в кибуцы Нахаль-Оз и Кфар-Аза, атакованные террористами.

С 06:45 террористы продвинулись через мемориальный комплекс "Черная стрела" в направлении Сдерота и кибуца Мефальсим, они устроили засады на шоссе 232, из засад боевики обстреливали гражданские автомобили, проезжавшие по шоссе.

Около 09:45 бойцы подразделения "Маглан" и бойцы ЯМАС ("псевдоарабы" – спецподразделение пограничной полиции МАГАВ), прочесали шоссе и уничтожили нескольких террористов, прятавшихся среди деревьев.

В 10:00 бойцы добрались до бетонных блоков у входа в мемориальный комплекс "Черная стрела", к ним присоединились бойцы подразделения "Яалом", и вместе они начали прочесывание местности в направлении лесов на западе.

Примерно в 10:30 террористы, находившиеся в засаде к югу от поворота на Мефальсим, открыли огонь по бойцам подразделения ЯМАМ, которые покинули кибуц Мефальсим и выдвинулись в сторону кибуца Реим. Бойцы ЯМАМ вступили в бой с террористами.

Дополнительные силы подразделения "Маглан" на открытом военном джипе "Дефендер" прибыли в этот район одновременно с командиром роты 931-го батальона, приехавшим из дивизии Иудеи и Самарии на бронетранспорте "Тигрис". Террористы открыли огонь по бойцам "Маглан", и чтобы защитить их, командир роты выехал на линию огня между группой боевиков и бойцами "Маглан" и стрелял по террористам из автомобиля. В бою командир роты был ранен. В этом бою были уничтожены около 10 террористов.

Командир роты из 931-го батальона Таль Грушка (25 лет, из Кфар-Сабы, "Нахаль") был эвакуирован с поля боя, впоследствии он скончался от ранений.

Еще несколько бойцов также были ранены, они остались на территории мемориального комплекса.

В 11:07 к мемориальному комплексу прибыли дополнительные военнослужащие, в том числе бойцы подразделений "Дувдеван", "Гидеоним", ЯМАМ, "Маглан", 931-го батальона и "Яалом", они продолжили бой с террористами, ранив и уничтожив многих боевиков.

Около 11:15 из кибуца Мефальсим к мемориалу "Черная стрела" прибыли бойцы ЯМАМ для эвакуации раненых.

К 11:20 десятки террористов примерно на 10 автомобилях прибыли к мемориальному комплексу со стороны сектора Газы, но на этом этапе ВВС нанесли серию ударов с воздуха, обеспечив широкую огневую поддержку наземным силам. Эта атака остановила продвижение террористов.

В 11:30 бойцы подразделений ЯМАМ, "Гидеоним" и "Маглан" создали заградительную позицию у входа в мемориальный комплекс "Черная стрела", блокируя попытки десятков террористов прорваться на его территорию через шоссе 232. Параллельно с этим продолжались удары с воздуха по боевикам.

В 12:12 на территорию мемориала вошли бойцы ЯМАМ и начали эвакуацию раненых из подразделения "Гидеоним".

В 12:40 бойцы ЯМАМ и "Маглан" покинули район для выполнения задач в окрестностях кибуца Реим. Ответственность за район мемориального комплекса взяли на себя бойцы подразделения "Гидеоним", приступившие к прочесыванию местности.

Четвертый очаг боев – бои в течение трех следующих суток (с 05:00 8.10 до 17:00 10.10)

С раннего утра 8 октября военнослужащие прочесывали район Мефальсим в поисках укрывшихся террористов.

Примерно в 10:20 полковник запаса Леон Бар (Бар Моха) прибыл в район шоссе 232 возле Мефальсим вместе со своим сыном, они начали эвакуировать тела погибших. В 11:41 Леон Бар инструктировал волонтеров организации ЗАКА на перекрестке Шаар а-Негев о том, что делать дальше. Около 12:15 он встретил командира подразделения из "Яалом" и попросил помощи в эвакуации тел погибших. Офицер выехал в направлении кибуца Кфар-Аза, но возле поворота к мемориалу "Черная стрела" к нему подбежал некто и сообщил, что был обстрелян террористами. Офицер спешился вместе со своими людьми, вступил в бой и уничтожил террориста.

Одновременно с этим командир 551-й бригады вместе с командиром 7008-го батальона также вступили в бой, они помогли эвакуировать тело Леона Бара и продолжили прочесывание территории до уничтожения террориста.

Важно отметить, что отчет о расследовании, проведенном ЦАХАЛом, по какой-то причине не сообщает о том, как именно погиб Леон Бар. Мы считаем необходимым указать эту информацию из другого источника.

В соответствии с отчетом британского парламента, соответствующий раздел которого Newsru.co.il опубликует позднее, полковник резерва Леон Бар (53 года, из Гедеры), был одним из добровольцев, приехавших в район боев 7 октября. Предыдущий день он провел, спасая людей с фестиваля Nova. На следующий день он поехал на дорогу, собирая для ЗАКА информацию о телах погибших. Он остановился возле изрешеченной пулями полицейской машины, чтобы проверить, нужна ли кому-то помощь. Когда Леон Бар и его сын Омер вышли из машины, на них напал из засады террорист, и сделал в обоих несколько выстрелов. Омер был ранен в ноги, его отец Леон Бар погиб.

Прочесывание местности было завершено вечером, командир 551-й бригады доложил командиру 98-й дивизии о зачистке района и о размещении засады возле мемориала "Черная стрела".

Примерно в 06:00 крупные силы были отправлены в район торгового центра "Молл 7" в Сдероте, откуда поступила информация об обнаружении террориста. Примерно через час в ходе прочесывания территории боевой вертолет атаковал цель возле бомбоубежища ("мигунит") к западу от перекрестка Шаар а-Негев.

В 07:30 военнослужащие 551-й бригады столкнулись с террористами в эвкалиптовой роще возле перекрестка, те обстреляли их, солдаты ответили огнем. В этом бою погибли:

военный врач, майор резерва Эйтан Менахем Неэман (45 лет, из Тэнэ-Омарим),

старшина резерва Авихай Амсалем (30 лет, из Хадеры, боец батальона 7008),

капитан резерва Юваль А-Ливни (30 лет, из Рамат-Гана, боец батальона 7008).

Военнослужащие продолжали упорный бой до прибытия танка, который раздавил террористов.

Еще один эпизод произошел 10 октября в 17:00: террористы обстреляли автомобиль, ехавший на запад от перекрестка Шаар а-Негев. На место прибыли многочисленные силы, которые прочесывали территорию. Террористы были обнаружены с беспилотника, их уничтожили бойцы 101-го батальона при поддержке танка.

Основные выводы расследования

1. ЦАХАЛ провалил задачу по защите кибуца Мефальсим и его жителей, а также всех, находившихся в районе кибуца.

2. Решительные действия координатора безопасности кибуца, "китат коненут" и находившихся в районе бойцов ЯМАМ и ШАБАКа предотвратили попытку террористов похитить 12 иностранных рабочих. Действия военнослужащих в районе мемориала "Хец Шахор" остановили продвижение террористов, предотвратив дополнительную атаку.

3. Захват бойцами ЯМАМ перекрестка Шаар а-Негев позволил свободное передвижение израильских сил через этот участок дороги для помощи в различных очагах боев и спасения множества жизней. Продвижение израильских бойцов к кибуцу Мефальсим помогло переломить ход боя в районе. До их прибытия отряд быстрого реагирования и жители кибуца действовали решительно и находчиво примерно два часа, отбив атаку противника. Именно их мужество привело к стабилизации первоначальной линии обороны.

4. Воздушные атаки авиации и боевого вертолета были эффективными и остановили атаки террористов.

5. Зачистка района была проведена тщательно, однако не было необходимого контроля за передвижениями всех действующих в районе израильских сил, не были также захвачены важные проходы, включая перекресток Шаар а-Негев.

6. ЦАХАЛ не был готов к сценарию широкого проникновения, произошедшего 7 октября 2023 года: множество районов прорыва тысяч террористов, атакующих десятки целей одновременно. Базовый сценарий, к которому готовились израильские войска, касался единичных и точечных проникновений – именно в соответствии с этим сценарием определялось развертывание сил.

Основные выводы расследования

1. ЦАХАЛ провалил задачу по защите кибуца Мефальсим и его жителей, а также всех, находившихся в районе кибуца.

2. Решительные действия координатора безопасности кибуца, "китат коненут" и находившихся в районе бойцов ЯМАМ и ШАБАКа предотвратили попытку террористов похитить 12 иностранных рабочих. Действия военнослужащих в районе мемориала "Хец Шахор" остановили продвижение террористов, предотвратив дополнительную атаку.

3. Захват бойцами ЯМАМ перекрестка Шаар а-Негев позволил свободное передвижение израильских сил через этот участок дороги для помощи в различных очагах боев и спасения множества жизней. Продвижение израильских бойцов к кибуцу Мефальсим помогло переломить ход боя в районе. До их прибытия отряд быстрого реагирования и жители кибуца действовали решительно и находчиво примерно два часа, отбив атаку противника. Именно их мужество привело к стабилизации первоначальной линии обороны.

4. Воздушные атаки авиации и боевого вертолета были эффективными и остановили атаки террористов.

5. Зачистка района была проведена тщательно, однако не было необходимого контроля за передвижениями всех действующих в районе израильских сил, не были также захвачены важные проходы, включая перекресток Шаар а-Негев.

6. ЦАХАЛ не был готов к сценарию широкого проникновения, произошедшего 7 октября 2023 года: множество районов прорыва тысяч террористов, атакующих десятки целей одновременно. Базовый сценарий, к которому готовились израильские войска, касался единичных и точечных проникновений – именно в соответствии с этим сценарием определялось развертывание сил.