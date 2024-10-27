Подозрение на теракт в Рамат а-Шароне: работодатель водителя заявил, что тот отклонился от маршрута

Новые подробности о происшествии на развязки Глилот в Рамат а-Шароне сообщила корреспондент телеканала "Кан-11" Адас Гринберг в вечернем выпуске новостей.

В частности, телеканал передал, что владельцы компании по транспортным перевозкам, которой принадлежит грузовик врезавшийся в автобус и людей на автобусной остановке, не должен был находиться в районе "аварии". "Он отклонился от своего маршрута. Он выехал из Кирьят-Шмоны в Рамат а-Шарон, разгрузил товар, после чего должен был съехать на 5-е шоссе. Он отклонился от маршрута, ездил по Рамат а-Шарону, пока не добрался до развязки, на которой ему не следовало быть", – цитирует телеканал источник в компании.

В результате происшествия на развязке Гилот пострадали десятки людей. В больницы были доставлены 37 человек, из которых пятеро в тяжелом состоянии. Позднее в "Ихилов" скончалась одна из пострадавших.

СМИ пишут, что за рулем грузовика был житель арабского израильского населенного пункта Калансуа Рами Натур, 40 лет. Родственники водителя заявили, что они не верят в то, что он мог совершить теракт. Они также утверждали, что в последнее время он жаловался на плохое самочувствие и, по их версии, потерял сознание за рулем.

В полиции заявили, что версия теракта не исключается, но вместе с этим проверяются и другие версии.