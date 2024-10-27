В Южном Ливане погиб резервист ЦАХАЛа, в больнице скончался раненый в секторе Газы солдат

Разрешены к публикации имена двоих погибших в боях с террористами военнослужащих Армии обороны Израиля.

Старшина резерва Шауль Мояль, 47 лет, из Карней-Шомрона, боец 8207-го батальона пехотной бригады "Алон" (228) погиб в бою на юге Ливана.

Старший сержант Малахи Иегуда Харари, 22 года, из Эвен-Шмуэля, боец батальона "Ротем" бригады "Голани", скончался от ран, полученных 18.10.24 в бою на севере сектора Газы.

Сообщение о гибели военнослужащих передано их близким.