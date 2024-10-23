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Израиль

Генинспектор полиции обвинил юридическую советницу правительства в узурпации полномочий

время публикации: 23 октября 2024 г., 14:48 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 14:54
Генинспектор полиции обвинил юридическую советницу правительства в узурпации полномочий
Oren Ben Hakoon/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара объявила во вторник вечером, что решение генерального инспектора полиции Даниэля Леви об отстранении юридического советника полиции Элазара Кахане принято без обоснованных причин и без предварительной консультации с ней, поэтому его реализация заморожена.

Юридический советник полиции занимается, в частности, такими вопросами, как антиправительственные протесты по всей стране и вопросы моральной чистоты назначений, осуществляемых в полиции. Даниэль Леви принял решение перевести Элазара Кахане на другую должность в полиции, и юрсоветница утверждает, что это решение было произведено в кратчайшие сроки, без обоснованных причин, и оно наносит ущерб институту независимых юридических советников в госорганизациях, включая полицию.

В ответ на это генеральный инспектор полиции Даниэль Леви заявил, что ему неизвестны какие-либо юридические обязательства консультироваться с юридической советницей правительства по кадровым вопросам в ведомстве, которое Леви возглавляет. Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, Леви направил юридической советнице ответное письмо, в котором он обвиняет ее в узурпации полномочий курировать организацию, которую он возглавляет.

Приближенные генерального инспектора опровергают утверждения юридической советницы о том, что между ней и Даниэлем Леви была договоренность о замораживании процесса перевода юридического советника полиции на другую должность.

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