Генинспектор полиции обвинил юридическую советницу правительства в узурпации полномочий

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара объявила во вторник вечером, что решение генерального инспектора полиции Даниэля Леви об отстранении юридического советника полиции Элазара Кахане принято без обоснованных причин и без предварительной консультации с ней, поэтому его реализация заморожена.

Юридический советник полиции занимается, в частности, такими вопросами, как антиправительственные протесты по всей стране и вопросы моральной чистоты назначений, осуществляемых в полиции. Даниэль Леви принял решение перевести Элазара Кахане на другую должность в полиции, и юрсоветница утверждает, что это решение было произведено в кратчайшие сроки, без обоснованных причин, и оно наносит ущерб институту независимых юридических советников в госорганизациях, включая полицию.

В ответ на это генеральный инспектор полиции Даниэль Леви заявил, что ему неизвестны какие-либо юридические обязательства консультироваться с юридической советницей правительства по кадровым вопросам в ведомстве, которое Леви возглавляет. Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, Леви направил юридической советнице ответное письмо, в котором он обвиняет ее в узурпации полномочий курировать организацию, которую он возглавляет.

Приближенные генерального инспектора опровергают утверждения юридической советницы о том, что между ней и Даниэлем Леви была договоренность о замораживании процесса перевода юридического советника полиции на другую должность.