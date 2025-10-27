Внимание, розыск: пропала 78-летняя Нурит Яари из Тель-Авива

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 78-летней Нурит Яари из Тель-Авива. В последний раз ее видели 26 октября, когда она покинула больницу "Ихилов". С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, плотного телосложения, темные волосы.

Описание одежды: длинное синее джинсовое платье.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.