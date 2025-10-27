Внимание, розыск: пропала 78-летняя Нурит Яари из Тель-Авива
время публикации: 27 октября 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 11:35
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 78-летней Нурит Яари из Тель-Авива. В последний раз ее видели 26 октября, когда она покинула больницу "Ихилов". С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 1.65, плотного телосложения, темные волосы.
Описание одежды: длинное синее джинсовое платье.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.