x
27 октября 2025
|
последняя новость: 12:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2025
|
27 октября 2025
|
последняя новость: 12:44
27 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 78-летняя Нурит Яари из Тель-Авива

Полиция
Розыск
Тель-Авив
время публикации: 27 октября 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 11:35
Внимание, розыск: пропала 78-летняя Нурит Яари из Тель-Авива
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 78-летней Нурит Яари из Тель-Авива. В последний раз ее видели 26 октября, когда она покинула больницу "Ихилов". С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, плотного телосложения, темные волосы.

Описание одежды: длинное синее джинсовое платье.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook