Сенат США отклонил резолюцию о необходимости одобрения Конгресса для ударов по Ирану

Сенат США большинством голосов (53 против 47) отклонил проект резолюции, который обязывал президента Дональда Трампа получать предварительное одобрение Конгресса для любых будущих военных действий против Ирана.

Во время голосования республиканский сенатор Рэнд Пол поддержал инициативу демократов и проголосовал "за" резолюцию. В то же время сенатор-демократ Джон Феттерман выступил против нее вместе с большинством республиканцев.

Инициатива предполагала ограничить полномочия президента в вопросе применения силы против Ирана без согласия законодателей. Однако после провала голосования администрация Белого дома сохраняет возможность продолжать военные действия без дополнительного решения Конгресса.

Ожидается, что аналогичная резолюция будет вынесена на голосование в Палате представителей США уже в ближайшее время.