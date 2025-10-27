Ультраортодоксы проголосуют за разделение функций юрсоветника

Депутаты от ультраортодоксальных фракций поддержат законопроект о разделении функций юридического советника правительства.

Этот законопроект планируется вынести на рассмотрение пленарного заседания Кнессета 29 октября.

Несмотря на продолжающийся бойкот со стороны ШАС и "Яадут а-Тора", эти партии проголосуют за законопроект в обмен на согласие коалиции поддержать законопроект о расширении функций раввинатских судов.

Источник в "Яадут а-Тора" заявил, что речь не идет о тотальном снятии бойкота голосований с коалицией.

Напомним, что законопроект о разделении функций юридического советника, представленный депутатом Симхой Ротманом ("Ционут Датит"), предусматривает формирование трех ветвей: юридический советник правительства, глава государственного обвинения и представитель правительства в судебных инстанциях. При поддержке ШАС и "Яадут а-Тора" законопроекту гарантировано большинство.