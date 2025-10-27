Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 27 октября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 14-26 градусов, в Тель-Авиве – 18-27, в Хайфе – 18-25, в Эйлате – 20-32, в Беэр-Шеве – 15-29, на побережье Мертвого моря – 19-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-26, в Ариэле – 15-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-29, на Голанских высотах – 15-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник – без существенных изменений. В среду температура понизится. В четверг-пятницу – повысится. Без осадков.