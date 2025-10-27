Полиция закрыла арену для петушиных боев возле Нес-Ционы
время публикации: 27 октября 2025 г., 00:46 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 00:51
Полиция обнаружила возле Нес-Ционы нелегальный клуб, в котором проводились петушиные бои с тотализатором. В облаве вместе с полицейскими участвовали сотрудники министерства сельского хозяйства и сотрудники городской ветеринарной службы.
В клубе были обнаружены арена для проведения боев, десятки переполненных клеток с петухами. Многие птицы страдали от ран, полученных во время еженедельных боев. Изъято 150 птиц, ими занимаются ветеринары.
Полиция задержала владельца участка земли, на котором была построена арена, а также иностранных граждан, работавших в клубе.
