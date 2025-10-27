x
27 октября 2025
|
последняя новость: 00:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2025
|
27 октября 2025
|
последняя новость: 00:46
27 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция закрыла арену для петушиных боев возле Нес-Ционы

Полиция
Животные
время публикации: 27 октября 2025 г., 00:46 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 00:51
Полиция закрыла арену для петушиных боев возле Нес-Ционы
AP Photo / Lynne Sladky

Полиция обнаружила возле Нес-Ционы нелегальный клуб, в котором проводились петушиные бои с тотализатором. В облаве вместе с полицейскими участвовали сотрудники министерства сельского хозяйства и сотрудники городской ветеринарной службы.

В клубе были обнаружены арена для проведения боев, десятки переполненных клеток с петухами. Многие птицы страдали от ран, полученных во время еженедельных боев. Изъято 150 птиц, ими занимаются ветеринары.

Полиция задержала владельца участка земли, на котором была построена арена, а также иностранных граждан, работавших в клубе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2025

В Эйлатских скалах спасли нубийского горного козла, сломавшего ногу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 октября 2025

Страус "после работы" хотел прогуляться по Рамат-Гану, но его вернули в "Сафари"
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 17 октября 2025

Исследование показало, что у некоторых собак проявляются признаки зависимости