Попадание иранской ракеты в Зарзире, есть пострадавшие

В ночь на 13 марта в арабском населенном пункте Зарзир, восточней Хайфы, было зафиксировано падение иранской ракеты или фрагмента ракеты.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о пострадавших. Состояние от легкого до средней тяжести.

По сведениям МАДА, осколочное ранение спины средней тяжести получила 34-летняя женщина, легко ранена 17-летняя девушка. Кроме того, примерно 30 местным жителям потребовалась помощь в связи с очень легкими ранениями осколками стекла и для выведения из состояния нервного шока.