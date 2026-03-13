x
13 марта 2026
|
последняя новость: 03:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 марта 2026
|
13 марта 2026
|
последняя новость: 03:09
13 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Попадание иранской ракеты в Зарзире, есть пострадавшие

Война с Ираном
Мада
время публикации: 13 марта 2026 г., 02:53 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 03:32
Попадание иранской ракеты в Зарзире, есть пострадавшие
Пресс-служба МАДА

В ночь на 13 марта в арабском населенном пункте Зарзир, восточней Хайфы, было зафиксировано падение иранской ракеты или фрагмента ракеты.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о пострадавших. Состояние от легкого до средней тяжести.

По сведениям МАДА, осколочное ранение спины средней тяжести получила 34-летняя женщина, легко ранена 17-летняя девушка. Кроме того, примерно 30 местным жителям потребовалась помощь в связи с очень легкими ранениями осколками стекла и для выведения из состояния нервного шока.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook