ЦАХАЛ призывает эвакуироваться жителей Бейрута, проживающих рядом с объектами "Хизбаллы"
время публикации: 27 сентября 2024 г., 23:16 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 23:26
ЦАХАЛ обратился на арабском языке к жителям Дахии, на юге Бейрута, проживающим в трех районах рядом с местами, где находится инфраструктура "Хизбалла", настоятельно порекомендовав им экстренно эвакуироваться.
По всей видимости, ВВС ЦАХАЛа готовятся к нанесению новых ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте.
Отметим, что эти объекты находятся на значительном отдалении от штаба "Хизбаллы", который был атакован ранее.
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