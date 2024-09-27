ЦАХАЛ призывает эвакуироваться жителей Бейрута, проживающих рядом с объектами "Хизбаллы"

ЦАХАЛ обратился на арабском языке к жителям Дахии, на юге Бейрута, проживающим в трех районах рядом с местами, где находится инфраструктура "Хизбалла", настоятельно порекомендовав им экстренно эвакуироваться.

По всей видимости, ВВС ЦАХАЛа готовятся к нанесению новых ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте.

Отметим, что эти объекты находятся на значительном отдалении от штаба "Хизбаллы", который был атакован ранее.