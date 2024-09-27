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Израиль

ЦАХАЛ призывает эвакуироваться жителей Бейрута, проживающих рядом с объектами "Хизбаллы"

время публикации: 27 сентября 2024 г., 23:16 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 23:26
ЦАХАЛ призывает эвакуироваться жителей Бейрута, проживающих рядом с объектами "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ обратился на арабском языке к жителям Дахии, на юге Бейрута, проживающим в трех районах рядом с местами, где находится инфраструктура "Хизбалла", настоятельно порекомендовав им экстренно эвакуироваться.

По всей видимости, ВВС ЦАХАЛа готовятся к нанесению новых ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте.

Отметим, что эти объекты находятся на значительном отдалении от штаба "Хизбаллы", который был атакован ранее.

Израиль
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