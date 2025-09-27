Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 27 сентября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Возможен туман в южной части побережья Средиземного моря и на севере Негева.

В Иерусалиме – 16-30 градусов, в Тель-Авиве – 22-29, в Хайфе – 22-28, в Эйлате – 24-36, в Беэр-Шеве – 18-32, на побережье Мертвого моря – 24-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-29, в Ариэле – 18-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-36, на Голанских высотах – 17-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье температура повысится. В понедельник температура немного понизится. Во вторник-четверг ожидается понижение температуры.