Ближний Восток

Fox News: американская авианосная группа направляется на Ближний Восток

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 16 января 2026 г., 02:17 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 05:22
Авианосец Abraham Lincoln
Mass Communication Specialist 3rd Class J. M. Tolbert/ U.S. Navy via AP

По данным телеканала Fox News, ссылающегося на военные источники, как минимум одна американская авианосная группа приведена в движение и направляется в район Ближнего Востока на фоне обострения ситуации и обсуждения возможных действий США против Ирана.

Пока неясно, идет ли речь об авианосце Abraham Lincoln, который находится в Южно-Китайском море, или об одном из двух авианосцев, вышедших ранее на неделе с баз в США. Переход в регион, как отмечается, может занять около недели.

Источник, знакомый с планированием военной операции, заявил Fox News, что если президент США примет решение, она может быть "более наступательной", чем предполагалось ранее.

