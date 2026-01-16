x
16 января 2026
Мир

Мэр Нью-Йорка Мамдани назвал возможный повторный арест Махмуда Халиля "политическим подавлением"

Судебные решения
США
Нью-Йорк
время публикации: 16 января 2026 г., 06:26 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 06:33
Мэр Нью-Йорка Мамдани назвал возможный повторный арест Махмуда Халиля "политическим подавлением"
AP Photo/Yuki Iwamura

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани прокомментировал решение 3-го апелляционного округа США, который отменил постановление, позволившее освободить из иммиграционного заключения 30-летнего Махмуда Халиля – сирийского иммигранта и одного из лидеров антиизраильских протестов в Колумбийском университете.

Мамдани назвал арест Халиля "политическим подавлением и атакой на конституционные права", заявив, что "подавление свободы слова сторонников Палестины продолжается", и что Халиль "свободен – и должен оставаться свободным".

Махмуда Халиля задержали в марте в рамках процедуры депортации и освободили в июне, однако теперь он может вновь оказаться под стражей после решения апелляционного суда, который пришел к выводу, что его освобождение было принято "без надлежащих полномочий/юрисдикции" и что спор должен проходить через иммиграционные инстанции.

В сентября судья иммиграционного суда Луизианы Джейми Команс распорядился депортировать из США Махмуда Халиля в Сирию или Алжир. Тогда адвокаты заявили, что обжалуют решение, отметив, что действует отдельный приказ федерального судьи в Нью-Джерси, который на время рассмотрения гражданского иска запрещает властям депортировать или повторно задерживать Халиля.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее говорил, что Махмуд Халиль, окончивший Колумбийский университет и принимавший участие в "антисемитских протестах и подрывной деятельности", подлежит депортации в связи с его "убеждениями, заявлениями или связями", которые несут в себе потенциальную угрозу ключевым внешнеполитическим интересам США.

