Трамп объявил о создании "Совета мира" для управления Газой

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social о создании "Совета мира" для управления сектором Газы.

"Для меня большая честь объявить, что Совет мира сформирован", – написал Трамп, добавив, что состав совета будет объявлен в ближайшее время и назвав его "самым великим и престижным" из когда-либо созданных.

Кроме того, Трамп прокомментировал объявленный переход ко "второй фазе" своего плана по сектору Газы и написал в Truth Social, что при поддержке Египта, Турции и Катара США намерены обеспечить "всеобъемлющее соглашение о демилитаризации" с ХАМАСом – "со сдачей всего оружия и демонтажем каждого туннеля". Трамп также потребовал, чтобы ХАМАС "немедленно выполнил обязательства", включая передачу "последнего тела" заложника, и "без промедления" перешел к полной демилитаризации.

Заявления Трампа прозвучали примерно через сутки после сообщений о переходе ко второй фазе американского плана по Газе, включающей вопросы демилитаризации и восстановления.

14 января сообщалось, что Трамп обдумывает вариант, при котором премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидеров ряда других союзных стран включат в "Совет мира", который должен курировать послевоенное управление сектором Газы и его восстановление. Британское издание The Telegraph писало, что в "совет" могут быть включены также представители Германии, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Катара, Египта и Турции.

Параллельно обсуждался состав "исполнительного совета", в который, среди прочих, могут войти экс-премьер Великобритании Тони Блэр, зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Виткофф. Этот орган должен играть ключевую роль в реализации второго этапа соглашения и контроле над технократической палестинской администрацией.

Также сообщалось, что бывший заместитель министра планирования и международного сотрудничества Палестинской администрации Али Шаат возглавил Комитет по управлению сектором Газы – правительство технократов, создание которого предусматривается планом президента США Дональда Трампа. Шаат был практически неизвестен широкой публике. Он родился в 1958 году в Хан-Юнисе, на юге сектора, находившегося тогда под египетской оккупацией, получил инженерное образование в Каире и стал чиновником ПА. В своем первом интервью он заявил, что предстоит не восстановление Газы, а ее строительство заново. Особое внимание он уделил вопросам водоснабжения и обеспечение жителей, многие из которых стали беженцами, качественной питьевой водой: "Это необходимо и школам, и больницам, которые были уничтожены". Из руин, оставшихся после двух лет военных действий, Шаат предложил создать искусственный остров, чтобы увеличить территорию сектора.

Согласно арабским СМИ, состав новой администрации сектора был совместно определен ХАМАСом и ФАТХом и утвержден на встрече в Каире палестинскими фракциями. Он не вызвал возражений ни у Израиля, ни у США. Представитель ХАМАСа заявил агентству Reuters, что приветствует создание комитета, добавив, что движение готово передать ему ответственность.

Как сообщает блогер "Абу Али", специализирующийся на вопросах ближневосточной политики, утром Шаат вместе с еще с несколькими министрами прибыл в Международный аэропорт Каира, чтобы направиться в Газу.