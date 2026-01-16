Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 16 января, температура будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Местами возможен моросящий дождь.

В Иерусалиме – 4-13 градусов, в Тель-Авиве – 8-18, в Хайфе – 9-18, в Эйлате – 10-21, в Беэр-Шеве – 6-17, на побережье Мертвого моря – 11-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-19, в Ариэле – 7-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-15, на Голанских высотах – 4-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник будет дождливо. Во вторник – местами слабые дожди. В среду-четверг – переменная облачность.