Смотрич угрожает покинуть правительство, если "египетская сделка" будет заключена

Министр финансов и лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич назвал сделку с ХАМАСом, подготовленную при посредничестве Египта, капитуляцией перед террором, оставляющей ХАМАС в живых и позволяющей продолжать убивать граждан Израиля. Смотрич заявил, что если сделка будет утверждена, его партия покинет правительство.

"Господин глава правительства, – обратился Смотрич к Биньямину Нетаниягу. – сделки с Египтом, завершившие предыдущие раунды, когда ХАМАС был жив и здоров, и позволившие ему снова и снова убивать граждан Израиля так, как не происходило со времен Холокоста – это именно то, к чему вы вели в последние два десятилетия, и это то самое – абсолютно то самое – что мы обещали никогда больше не делать".

"Согласие на египетскую сделку это унизительная капитуляция, которая дарит нацистам свободу за счет сотен героев ЦАХАЛа, погибших в бою, которая означает смертный приговор похищенным, не включенным в эту сделку, а превыше всего – она представляет собой опасность самому существованию Государства Израиль", – продолжил министр финансов.

"И если вы решите поднять белый флаг и отменить приказ о немедленном занятии Рафиаха, цель которого – заввершить задачу по уничтожению ХАМАСа, вернуть безопасность жителям юга и населению всего Израиля и вернуть всех наших похищенных братьев и сестер домой – у правительства под вашим руководством не будет права на существование", – подчеркнул Смотрич.

"Речь идет о судьбоносном моменте для страны, и решение находится в ваших руках, – завершил Смотрич свое обращение. – Наберитесь же сил и мужества в Исходе из Египта и в еврейской истории, от Моше Рабейну и Нахшона бен Аминадава, которые именно сегодня 3365 лет назад стояли у моря, и преодолели слабость и неверие некоторых из народа своего, и определили нашу будущую историю. Поговорите с израильтянами – и они сейчас же выйдут на Рафиах, и кто знает, будут ли у вас еще такие достижения".