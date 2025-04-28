"Кан-11": ожидается масштабная мобилизация резервистов перед расширением операции в Газе

ЦАХАЛ готовится к массовой мобилизации резервистов перед расширением наземной операции в секторе Газы. Об этом сообщил в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" военный корреспондент Итай Блюменталь.

Кроме того, готовясь к следующему этапу наземной операции, ЦАХАЛ начал обустройство новой "гуманитарной зоны" на юге сектора Газы, между "осью Мораг" и Рафиахом. Здесь будут размещены эвакуированные из зоны боевых действий гражданские жители сектора после того, как они пройдут досмотр. В эту же зону будет поступать гуманитарная помощь, за распределение которой будут отвечать гражданские фирмы, по всей видимости, американские. Цель – возобновить гуманитарную помощь на фоне расширения боевых действий.

По данным "Кан-11", начальник Генштаба Эяль Замир одобрил план еще в прошлую пятницу, 25 апреля.