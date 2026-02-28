x
28 февраля 2026
|
последняя новость: 07:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 февраля 2026
|
28 февраля 2026
|
последняя новость: 07:37
28 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Крушение самолета в Боливии; погибли не менее 15 человек

Авиакатастрофа
время публикации: 28 февраля 2026 г., 07:00 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 07:09
Крушение самолета в Боливии; погибли не менее 15 человек
AP Photo/Luis Hidalgo

В пятницу, 27 февраля, неподалеку от Ла-Паса, административной столицы Боливии, военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, перевозивший партию новых боливийских банкнот, потерпел крушение при посадке.

Инцидент случился в аэропорту города Эль-Альто. Как сообщили представители экстренных служб, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и протаранило несколько транспортных средств на земле.

Министр обороны Боливии Марсело Салинас подтвердил гибель 15 человек, еще 30 получили травмы различной степени тяжести. Известно, что самолет выполнял рейс из Санта-Крус-де-ла-Сьерра.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook