Крушение самолета в Боливии; погибли не менее 15 человек

В пятницу, 27 февраля, неподалеку от Ла-Паса, административной столицы Боливии, военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, перевозивший партию новых боливийских банкнот, потерпел крушение при посадке.

Инцидент случился в аэропорту города Эль-Альто. Как сообщили представители экстренных служб, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и протаранило несколько транспортных средств на земле.

Министр обороны Боливии Марсело Салинас подтвердил гибель 15 человек, еще 30 получили травмы различной степени тяжести. Известно, что самолет выполнял рейс из Санта-Крус-де-ла-Сьерра.