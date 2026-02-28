x
28 февраля 2026
28 февраля 2026
28 февраля 2026
последняя новость: 07:37
28 февраля 2026
Экономика

Paramount объявил о приобретении Warner Bros за 111 миллиардов долларов

Netflix
время публикации: 28 февраля 2026 г., 06:49 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 06:53
Paramount объявил о приобретении Warner Bros за 111 миллиардов долларов
Wikipedia.org. Фото: Paramount Skydance Corporatio

Американский медиагигант Paramount Skydance объявил о приобретении Warner Bros Discovery за 111 млрд долларов.

Он обошел стриминговый сервис Netflix в ожесточенной полугодовой борьбе за право купить одну из пяти старейших киностудий Голливуда после того, как Netflix отказался от своего предложения о покупке, сообщает ВВС.

Paramount получит контроль над киностудией, ее фильмами и медиасетями. Поглощение такого масштаба может существенно изменить кино- и медиаландшафт.

Объединенная компания будет включать CNN, CBS News, HBO и Nickelodeon, а также такие известные франшизы, как "Гарри Поттер", "Игра престолов", "Миссия невыполнима" и т.д.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, предполагается, что она будет завершена в третьем квартале 2026 года.

