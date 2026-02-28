Paramount объявил о приобретении Warner Bros за 111 миллиардов долларов
Американский медиагигант Paramount Skydance объявил о приобретении Warner Bros Discovery за 111 млрд долларов.
Он обошел стриминговый сервис Netflix в ожесточенной полугодовой борьбе за право купить одну из пяти старейших киностудий Голливуда после того, как Netflix отказался от своего предложения о покупке, сообщает ВВС.
Paramount получит контроль над киностудией, ее фильмами и медиасетями. Поглощение такого масштаба может существенно изменить кино- и медиаландшафт.
Объединенная компания будет включать CNN, CBS News, HBO и Nickelodeon, а также такие известные франшизы, как "Гарри Поттер", "Игра престолов", "Миссия невыполнима" и т.д.
Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, предполагается, что она будет завершена в третьем квартале 2026 года.