Министр иностранных дел Омана: соглашение между Ираном и США достижимо

Министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником на переговорах между США и Ираном, дал интервью телеканалу CBS и заявил, что "соглашение достижимо".

По его словам, "стороны добились прорыва, было достигнуто соглашение о том, что Иран никогда не будет обладать ядерным материалом, необходимым для создания бомбы. Это делает аргумент об обогащении урана менее актуальным, поскольку теперь речь идет о нулевых запасах – они не смогут накапливать материал для бомбы".

По его словам, Иран также согласился на полный контроль со стороны Международного агентства по атомной энергии.