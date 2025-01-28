Юрсоветнице подали протест против назначения Хаима Каца на четыре министерских поста

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара получила обращение с требованием не допустить назначения министра туризма Хаима Каца в еще три министерства, ранее принадлежащие фракции "Оцма Иегудит".

После ухода "Оцма Иегудит" из коалиции портфели министров национальной безопасности, развития Негева и Галилеи и наследия были переданы Хаиму Кацу, который в результате стал главой сразу четырех министерств. Впрочем, он попросил не увольнять сотрудников канцелярий покинувших коалицию министров от "Оцма Иегудит".

Как сообщает "Исраэль а-Йом", истцы, подавшие петицию юридической советнице правительства, указывают, что один человек не может эффективно управлять четырьмя разными министерствами, занятыми абсолютно не связанными вопросами. Они подчеркивают важность министерства национальной безопасности в условиях роста преступности, и указывают, что назначения были сделаны из узкополитических соображений.