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Израиль

Юрсоветнице подали протест против назначения Хаима Каца на четыре министерских поста

Правительство
время публикации: 28 января 2025 г., 17:34 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 17:34
Юрсоветнице подали протест против назначения Хаима Каца на четыре министерских поста
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара получила обращение с требованием не допустить назначения министра туризма Хаима Каца в еще три министерства, ранее принадлежащие фракции "Оцма Иегудит".

После ухода "Оцма Иегудит" из коалиции портфели министров национальной безопасности, развития Негева и Галилеи и наследия были переданы Хаиму Кацу, который в результате стал главой сразу четырех министерств. Впрочем, он попросил не увольнять сотрудников канцелярий покинувших коалицию министров от "Оцма Иегудит".

Как сообщает "Исраэль а-Йом", истцы, подавшие петицию юридической советнице правительства, указывают, что один человек не может эффективно управлять четырьмя разными министерствами, занятыми абсолютно не связанными вопросами. Они подчеркивают важность министерства национальной безопасности в условиях роста преступности, и указывают, что назначения были сделаны из узкополитических соображений.

Израиль
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