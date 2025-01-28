Впервые премьер-министр не будет присутствовать на приведении к присяге председателя БАГАЦа

По информации сайта "Мако", премьер-министр Биньямин Нетаниягу не будет присутствовать на церемонии приведения к присяге Ицхака Амита как председателя Верховного суда. Это первый случай с момента основания Израиля, когда премьер-министр бойкотирует эту церемонию.

В публикации на сайте "Мако" отмечается, что дата церемонии еще не назначена. Но в окружении Биньямина Нетаниягу подтвердили, что присутствовать на ней он не будет по соображениям безопасности, а также из-за возможного конфликта интересов с судебной системой.

Политические обозреватели отмечают, что отсутствие главы правительства на церемонии может быть воспринято политической системой как сигнал того, что он не признает назначение Ицхака Амита.