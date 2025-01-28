x
28 января 2025
|
последняя новость: 00:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 января 2025
|
28 января 2025
|
последняя новость: 00:39
29 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Впервые премьер-министр не будет присутствовать на приведении к присяге председателя БАГАЦа

Биньямин Нетаниягу
Верховный суд/БАГАЦ
Юридическая реформа
время публикации: 28 января 2025 г., 23:03 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 23:03
Судья Ицхак Амит
Yonatan Sindel/Flash90

По информации сайта "Мако", премьер-министр Биньямин Нетаниягу не будет присутствовать на церемонии приведения к присяге Ицхака Амита как председателя Верховного суда. Это первый случай с момента основания Израиля, когда премьер-министр бойкотирует эту церемонию.

В публикации на сайте "Мако" отмечается, что дата церемонии еще не назначена. Но в окружении Биньямина Нетаниягу подтвердили, что присутствовать на ней он не будет по соображениям безопасности, а также из-за возможного конфликта интересов с судебной системой.

Политические обозреватели отмечают, что отсутствие главы правительства на церемонии может быть воспринято политической системой как сигнал того, что он не признает назначение Ицхака Амита.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 января 2025

Задержаны три участницы пикета возле дома министра юстиции Ярива Левина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2025

Министр юстиции заявил, что не признает назначение Ицхака Амита председателем Верховного суда
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2025

Ицхак Амит избран председателем БАГАЦа: представители коалиции бойкотировали заседание