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Израиль

Биньямин Нетаниягу переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским

Биньямин Нетаниягу
Украина
Владимир Зеленский
время публикации: 28 января 2025 г., 17:48 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 17:48
Биньямин Нетаниягу переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским
AP Photo/Markus Schreiber, AP Photo/Susan Walsh

Глава правительства Биньямин Нетаниягу провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский рассказал главе израильского правительства о своем участии в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау, и выразил соболезнования израильскому народу в связи с трагедией Холокоста.

Он также поздравил израильского премьера с освобождением заложниц, подчеркнув важность их освобождения и воссоединения с семьями, и выразил надежду на скорое освобождение остальных похищенных террористами.

Как сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента, Нетаниягу и Зеленский отдельно обсудили поддержание партнерских отношений, в частности, с США и президентом Дональдом Трампом, рассмотрели "текущие двусторонние вопросы" и договорились поддерживать тесные контакты в будущем.

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