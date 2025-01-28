Биньямин Нетаниягу переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским

Глава правительства Биньямин Нетаниягу провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский рассказал главе израильского правительства о своем участии в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау, и выразил соболезнования израильскому народу в связи с трагедией Холокоста.

Он также поздравил израильского премьера с освобождением заложниц, подчеркнув важность их освобождения и воссоединения с семьями, и выразил надежду на скорое освобождение остальных похищенных террористами.

Как сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента, Нетаниягу и Зеленский отдельно обсудили поддержание партнерских отношений, в частности, с США и президентом Дональдом Трампом, рассмотрели "текущие двусторонние вопросы" и договорились поддерживать тесные контакты в будущем.