ЦАХАЛ опубликовал заявление в связи со столкновениями в Иудее, арестованы подозреваемые

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 27 января израильские военные были направлены в район деревни Хирбат аль-Халиуа в Иудее после сообщения о нападении нескольких жителей Палестинской автономии на гражданина Израиля и краже его овец и личного имущества.

В сообщении отмечается, что армия также получила сообщения о том, что в этот район прибыли израильтяне и произошли столкновения.

Силы ЦАХАЛа и сотрудники полиции Хеврона остановили столкновения и навели порядок, заявляют военные.

В ходе столкновений один гражданин Израиля и трое жителей ПА получили ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи.

Во время разгона жительница ПА напала на офицера ЦАХАЛа, нанеся ему травму лица.

Были арестованы двое подозреваемых жителей ПА. Полиция проводит расследование.