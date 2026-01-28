x
28 января 2026
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 января 2026
|
28 января 2026
|
последняя новость: 11:44
28 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал заявление в связи со столкновениями в Иудее, арестованы подозреваемые

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 28 января 2026 г., 10:23 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 10:34
ЦАХАЛ опубликовал заявление в связи со столкновениями в Иудее, арестованы подозреваемые
Yonatan Sindel/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 27 января израильские военные были направлены в район деревни Хирбат аль-Халиуа в Иудее после сообщения о нападении нескольких жителей Палестинской автономии на гражданина Израиля и краже его овец и личного имущества.

В сообщении отмечается, что армия также получила сообщения о том, что в этот район прибыли израильтяне и произошли столкновения.

Силы ЦАХАЛа и сотрудники полиции Хеврона остановили столкновения и навели порядок, заявляют военные.

В ходе столкновений один гражданин Израиля и трое жителей ПА получили ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи.

Во время разгона жительница ПА напала на офицера ЦАХАЛа, нанеся ему травму лица.

Были арестованы двое подозреваемых жителей ПА. Полиция проводит расследование.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook