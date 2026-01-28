Израиль прощается с Раном Гвили, героем 7 октября

Сегодня, 28 января, в Израиле проходят траурные церемонии прощания со старшим сержантом полиции Раном Гвили, убитым террористами 7 октября 2023 года.

Полиция опубликовала график траурных мероприятий.

Утром в Махане Шура в Рамле состоится церемония, после которой полицейский кортеж, сопровождающий гроб, отправится в поселок Мейтар. Церемония началась в 9:45. Кортеж выедет в Мейтар около 10:30.

Полицейский кортеж будет сопровождать гроб по шоссе 431, развязке Нешарим, шоссе 6 и шоссе 60 до прибытия в поселок Мейтар.

Поминальная церемония состоится в 12:30 в специально отведенном месте в поселке Мейтар.

Церемония похорон пройдет в 14:30 на кладбище в Мейтаре, с ограниченным количеством присутствующих и без участия СМИ.

Старший сержант Ран Гвили, 24-летний боец ЯСАМ, погиб в бою с террористами утром 7 октября 2023 года, после чего его тело было похищено и вывезено в сектор Газы. После 843 дней в Газе останки Рана Гвили были возвращены в Израиль в рамках операции "Лев амиц" ("Отважное сердце"), в которой были задействованы значительные силы ЦАХАЛа.

Утром "черной субботы" Ран Гвили находился дома в связи с травмой: накануне он сломал плечо в результате аварии на мотоцикле. Услышав о проникновении террористов, он надел форму и выехал помогать товарищам по подразделению в бою. По пути он столкнулся с террористами, самоотверженно сражался с ними у въезда в кибуц Алумим. После того, как у Рана Гвили закончились боеприпасы, он был убит. Его тело террористы вывезли в Газу на мотоцикле. Израильские СМИ отмечали, что останки Рана Гвили были найдены в мешке с маркировкой больницы "Шифа".

Ран Гвили не был заложником, он ни одного дня не находился в плену. Но после возвращения его останков в Израиль можно говорить о том, что в Газе не осталось ни одного похищенного израильтянина – впервые с лета 2014 года.