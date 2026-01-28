x
Израиль

В Иерусалиме подъемный кран упал на автомобиль, погибла пожилая женщина

Мада
Иерусалим
время публикации: 28 января 2026 г., 14:21 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 16:03
Днем 28 января в Иерусалиме на улице Ревадим мобильный подъемный кран упал на автомобиль. Тяжелые травмы получила женщина примерно 70 лет.

Пострадавшую эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом и нестабильном состоянии. Вскоре из больницы сообщили о смерти женщины.

Начато расследование обстоятельств этого происшествия. Полиция задержала троих подозреваемых в причастности к инциденту.

Израиль
