В Иерусалиме подъемный кран упал на автомобиль, погибла пожилая женщина
время публикации: 28 января 2026 г., 14:21 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 16:03
Днем 28 января в Иерусалиме на улице Ревадим мобильный подъемный кран упал на автомобиль. Тяжелые травмы получила женщина примерно 70 лет.
Пострадавшую эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом и нестабильном состоянии. Вскоре из больницы сообщили о смерти женщины.
Начато расследование обстоятельств этого происшествия. Полиция задержала троих подозреваемых в причастности к инциденту.