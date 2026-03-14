Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1480-й день войны

Минобороны РФ 14 марта 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Новая Сечь и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Волчанские Хутора и Верхний Салтов Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Новоосиново, Грушевка Харьковской области, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Дружковка, Алексеево-Дружковка, Новоселовка и Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Доброполье, Шевченко, Гришино, Новониколаевка, Новогригоровка Донецкой Народной Республики и Гавриловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы, Покровское Днепропетровской области, Воздвижевка и Новоселовка Запорожской области. Противник потерял более 225 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пусковой установке реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 122 895 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 250 танков и других боевых бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 839 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 730 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 201100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).