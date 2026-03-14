ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован командир подразделения связи "Хизбаллы"

ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки (АМАН) ранее на этой неделе атаковали и ликвидировали Хишама Абделя Карима Ясина, командира подразделения связи террористической организации "Хизбалла" и палестинского корпуса иранских "Сил Кудс".

Подразделение связи отвечает за обеспечение непрерывности коммуникаций в террористической организации.

В рамках своей должности Ясин отвечал за усиление "Хизбаллы" и восстановление ее ресурсов после операции "Стрелы севера". Кроме того, он содействовал иранскому присутствию в Ливане и разрабатывал террористические планы под руководством иранского режима.

Это пятый командир "Сил Кудс" и третий командир "палестинского корпуса", ликвидированный с начала операции "Рычание льва".