Кальянная как оружейный магазин: предъявлены обвинения торговцам оружием

Государственная прокуратура представила в окружной суд Хайфы обвинительные заключения против семи жителей Ярки, Джатта, Бака аль-Гарбии и Лода, замешанных в деятельности разветвленной сети по торговле оружием и боеприпасами, еще один обвиняемый, связанный с ними, обвиняется в совершении терактов.

Один из обвиняемых, 22-летний Омер Хандкло из Джатта, обвиняется в преступлениях против безопасности государства и в торговле оружием: в частности, ему вменяется членство в террористической организации, незаконное хранение и ношение оружия, совершение терактов – он обстреливал израильских военнослужащих в Туль-Кареме из огнестрельного оружия. Он заявлял о своем намерении умереть "смертью шахида" и хранил в своем доме пистолет "Глок", два магазина к нему, сотни патронов и другие виды оружия.

Центральный подозреваемый в торговле оружием, 37-летний Азми Хабиш из Ярки, хранил в принадлежащей ему кальянной и на складе шесть пистолетов "Глок", автомат Калашникова, две винтовки М-16, гранатомет, а также более 10 тысяч патронов различных типов, 44 магазина, два глушителя и десятки запасных частей для разных видов оружия.

Имена других обвиняемых – 31-летний Хири Шаркия из Джатта, 29-летний Анан Халаф из Джата, 28-летний Мурад Салман из Ярки, 23-летний Нур Ганаим из Бака аль-Гарбии, 25-летний Мухаммед Ганаим из Бака аль-Гарбии и 29-летний Мухаммед Абу Маамер из Лода. Всем им вменяется торговля оружием и боеприпасами: они покупали друг у друга, продавали и передавали оружие и боеприпасы на суммы в десятки тысяч шекелей.

В обвинительных заключениях приводятся примеры цен на оружие: пистолет "Глок" продавался за 40 тысяч шекелей, шоковая граната – за 1000 шекелей, контейнер патронов 5.56 (около 1000 штук) стоил 4300 шекелей, контейнер патронов 9 мм, содержащий 30 упаковок по 50 патронов в каждой, продавался по 15 тысяч шекелей.