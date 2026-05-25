"А-Йом": Яир Голан ведет переговоры с Эйнав Ценгаукер о включении ее в предвыборный список

Партия "Демократим" и ее лидер Яир Голан ведут переговоры с матерью бывшего заложника Матана Ценгаукера и одной из лидеров антиправительственных протестов Эйнав Ценгаукер о включении ее в предвыборный список партии на выборах в Кнессет. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в "Демократим" сообщает "А-Йом".

Согласно уставу, Голан может зарезервировать для Ценгаукер второе или десятое место в предвыборном списке, однако пока о конкретном размещении речь не идет, поскольку переговоры находятся на ранней стадии.

В партии "Демократим" сообщили, что не занимаются вопросом резервирования мест в списке до завершения праймериз.