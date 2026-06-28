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Израиль

У посетителя тренажерного зала в Эйлате остановилось сердце, его удалось реанимировать

Мада
Эйлат
время публикации: 28 июня 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 13:06
У посетителя тренажерного зала в Эйлате остановилось сердце, его удалось реанимировать
AP Photo/John Raoux

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступил вызов из Эйлата, где мужчина в возрасте примерно 50 лет потерял сознание во время занятий спортом в тренажерном зале.

Прибывшие медики обнаружили пострадавшего без пульса и дыхания, в ходе реанимации с использованием дефибриллятора его сердце удалось снова запустить. Мужчина был эвакуирован в больницу "Йосефталь" в сознании и в стабильном состоянии.

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