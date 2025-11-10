x
Израиль

Мужчина потерял сознание на теннисном корте в Тель-Авиве, его удалось реанимировать

Мада
Тель-Авив
время публикации: 10 ноября 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 14:31
Мужчина потерял сознание на теннисном корте в Тель-Авиве, его удалось реанимировать
Yonatan Sindel/Flash90

В диспетчерский центр "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о мужчине, потерявшем сознание во время спортивной тренировки на теннисном корте в Тель-Авиве.

К приезду медиков мужчина был без признаков жизни: он не дышал, у него не было пульса. По словам очевидцев, во время тренировки он почувствовал себя плохо, а затем упал.

Находившиеся на корте люди немедленно позвонили в МАДА по номеру 101 и до приезда скорой выполняли инструкции диспетчера по проведению первичной реанимации.

Один гражданин был отправлен к дефибриллятору, установленному рядом с теннисным кортом, и принес его до прибытия бригады "Маген Давид Адом".

Фельдшеры и парамедики МАДА продолжили неотложную помощь: массаж сердца, искусственное дыхание, они применили дефибриллятор и сумели вновь запустить сердце мужчины.

Когда пациент начал приходить в себя, его поместили в автомобиль интенсивной терапии и доставили в больницу "Ихилов" в стабильном состоянии.

