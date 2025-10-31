Мужчинам нужно тренироваться больше, чем женщинам, чтобы снизить риск сердечных болезней

Ученые изучили данные о физической активности более 80 000 человек и выяснили, что у женщин, занимавшихся спортом по 250 минут в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 30%. Мужчинам же для достижения того же эффекта требовалось почти вдвое больше – около 530 минут, то есть примерно девять часов в неделю. Работа опубликована в журнале Nature Cardiovascular Research. Результаты подтверждают выводы предыдущих исследований, согласно которым женщины получают больше пользы от одинакового объема упражнений по сравнению с мужчинами. Тем не менее, женщины в целом менее активны и реже достигают рекомендуемого уровня физической нагрузки.

По данным Национальной службы здравоохранения, взрослым в возрасте от 16 до 64 лет рекомендуется как минимум 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивных упражнений в неделю, дополняя их тренировками на укрепление мышц не реже двух раз в неделю. Новое исследование подчеркивает важность разработки отдельных рекомендаций для мужчин и женщин и указывает, что даже умеренные регулярные тренировки приносят женщинам ощутимую пользу для здоровья. Сердечно-сосудистые заболевания остаются причиной смерти каждой третьей женщины в мире.

Команда из Сямэньского университета (Китай) проанализировала данные, собранные с фитнес-трекеров, которые носили добровольцы среднего возраста, участвовавшие в проекте "Британский биобанк". На начальном этапе они изучили сведения о 80243 участниках без признаков ишемической болезни сердца. Среди женщин, выполнявших рекомендованные 150 минут физических упражнений в неделю, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний за восемь лет наблюдения был на 22% ниже, чем у менее активных. У мужчин снижение риска составило 17%.

При дальнейшем анализе выяснилось, что женщины могли сократить вероятность сердечных заболеваний на 30%, занимаясь спортом около 250 минут в неделю, тогда как мужчинам для достижения того же результата требовалось около 530 минут физической активности. Наиболее впечатляющим оказался результат среди более чем 5000 участников, уже имевших ишемическую болезнь сердца: у женщин, выполнявших рекомендуемую норму физических упражнений, риск смерти в течение периода наблюдения оказался в три раза ниже, чем у мужчин с аналогичным уровнем активности.